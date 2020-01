Marchisio: “L’Inter rende il campionato più interessante. Conte l’acquisto più importante”

Direttamente dall’evento Pitti Uomo, a Firenze, l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio ha parlato della lotta scudetto: “L’Inter sta rendendo il campionato più interessante rispetto agli altri anni. La Juve, come ogni anno, sa che deve continuare a vincere e di avere una grandissima rosa, ma quest’anno sa di avere un’Inter e una Lazio che stanno dimostrando di poter reggere fino alla fine“.

Su Conte: “È stato l’acquisto più importante per l’Inter. Lui è la parte più importante e ha dimostrato sempre il suo valore, non soltanto in Italia ma anche all’estero e con la Nazionale“.

Infine una battuta: “Se mi piace più la Juventus di Sarri o l’Inter di Conte? A me piace sempre la Juve piace“.