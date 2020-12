Marchisio: “Il Milan ricorda la prima Juve di Conte. Inter? Ecco qual è il loro segreto”

E l’Inter di Conte?

«L’Inter è la più strutturata per vincere. Lo si è visto nell’ultimo periodo, pur con prestazioni non all’altezza della rosa hanno vinto una serie di partite e i punti di distacco imposti alla Juventus iniziano a essere importanti. E sa qual è il segreto? La conferma di Conte, nonostante i casini estivi. Perché in una stagione come questa, la continuità tecnica è un vantaggio mostruoso su chi ha cambiato. Oggi Conte sfrutta le basi gettate l’anno scorso. Ho sentito Arturo (Vidal, ndr) dire che è cambiato rispetto a quello della Juventus, può darsi… A me sembra il solito, soprattutto quando punzecchia la squadra o l’ambiente con le sue dichiarazioni post partita».

Scudetto verso Milano, quindi?

«La ripresa di Milano è un segnale importante per il calcio italiano e comunque, da spettatore, è un bello spettacolo perché tra gennaio e febbraio potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Occhio, in tutto questo, a dare per morta la Juventus. È sempre l’errore più grave che si possa commettere».