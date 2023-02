Marchisio: “Penalità Juventus? Aspetto la fine del processo. Cambierà qualcosa”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, in un'intervista concessa a SportWeek ha detto la sua sulla penalità di 15 punti inflitta al club bianconero nell'ambito dell'indagine sulle plusvalenze: "Cosa ne penso? Preferisco non parlarne, voglio aspettare la fine del processo, sono convinto che qualcosa cambierà".