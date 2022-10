Moviola Barcellona-Inter, GdS: “Marciniak governa con autorevolezza, Dembele forse da rosso”

"Partita ovviamente molto sentita e nervosa, che il 41enne polacco Marciniak governa con autorevolezza. L’unico episodio dubbio è al 78’ un brutto fallo di Dembélé su Darmian sul quale il direttore di gara estrae il cartellino giallo: intervento duro, poteva starci anche il rosso. Senza discussione le altre ammonizioni per Lautaro al 52’ (allontana il pallone a gioco fermo), per De Vrij che al 55’ entra in ritardo su Gavi e per Mkhitaryan che all’84’ sgambetta De Jong per impedire la ripartenza blaugrana. È regolare il gol del 3-2 dell’Inter sul quale c’è stata una timida protesta del Barcellona: sul lancio di Onana, Lautaro scatta in posizione regolare in quanto al momento del passaggio si trova nella sua metà campo. Netto invece il fuorigioco di Lewandowski che al 70’ segna in diagonale dopo un rimpallo in area nerazzurra".