Marcolin: “Barella? Gol da campione. E per Inzaghi riesce a trasformare…”

"Per Inzaghi trasforma il centrocampo in un centrocampo offensivo, ha fatto un gol simile a quello col Barcellona. E' il fattore sorpresa, non c'è mai un centrocampista su di lui, ha un grande tempo di inserimento, un gol da campione. Lavora sulla linea degli attaccanti, è dentro l'area, è vicino al gioco".