Marcolin: “Dzeko-Lautaro coppia ben assortita. Calo Inter? Ecco perché”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Inter , Dario Marcolin , ex calciatore, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Inzaghi fa giocare sempre gli stessi e questo un po' l'ha pagato. Una vittoria oggi può dare una spinta, credo nella concentrazione della squadra: però ora gli avversari hanno studiato l'Inter. Se stasera non vince, è fuori dalla corsa scudetto.

Dybala? Marotta ha detto "prendiamo atto", io non lo so: penso possa guardare anche all'estero, vuol dire che qualcosa già c'è però. Metterei un punto di domanda sul fatto che questo possa essere l'ultimo derby d'Italia. Dzeko-Lautaro? Si sono sposati bene, fino a gennaio era una delle coppie migliori: sono due giocatori che giocano sempre in verticale, mai vicini. Io penso che sia una coppia assortita bene, non mi faccio ingannare dagli ultimi due mesi".