Marcolin: “Inter, ti mancava proprio uno come Eriksen: ecco dove lo schiererà Conte”

Dario Marcolin, ex calciatore e attualmente telecronista di DAZN, ha commentato negli studi di Mediaset durante la trasmissione ‘Tiki Taka’ l’arrivo all’Inter di Christian Eriksen nel mercato di gennaio.

Un colpo di caratura internazionale per la squadra di Conte, che si rinforza con l’arrivo del fuoriclasse danese dal Tottenham: “Contro l’Udinese non ha fatto bene, con Conte che lo ha sostituito. Qual è il suo ruolo in questa Inter? Seconda punta. Conte non ha mai giocato col trequartista. All’Inter mancava proprio un centrocampista che facesse gol“.