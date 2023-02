Marcolin: “Inter, la testa farà la differenza. Conceiçao ha un grande vantaggio”

In vista del match di Champions League tra Inter e Porto in programma questa sera a San Siro, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Dario Marcolin, ex compagno di squadra sia di Simone Inzaghi che di Sergio Conceiçao ai tempi della Lazio: "Punti in comune tra Inzaghi e Conceiçao? Li vedo molto simili nell'attenzione alla fase difensiva, ne sono entrambi ossessionati. E questa è una grande sorpresa se pensiamo che in fondo da giovani erano due attaccanti. Sergio era uno che non tornava mai, dovevi stare sempre lì a richiamarlo, a guidarlo: "Sergio, torna... l'uomo...". Ma il suo Porto è una squadra granitica, difficile da sorprendere, molto fisica, sempre super equilibrato. Anche Simone, però, è scrupolosissimo nella fase di non possesso ed è strano vedere i numeri in trasferta di questa stagione. Difficile capire cosa non funzioni in trasferta per l'Inter: non so se sia una questione di equilibrio, con tanti giocatori che vanno a concludere, oppure sia dovuto all'atteggiamento: se vai in vantaggio e abbassi il baricentro, finisce che ti porti l'avversario in area e arrivano i problemi".