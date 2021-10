Marcolin: “Inter da decifrare in Europa. Barella potenziale da Pallone d’oro. Dumfries…”

L'opinionista di Dazn ha parlato del momento della squadra di Inzaghi ma anche di alcuni singoli protagonisti della rosa

Tra gli opinionisti di Dazn che raccontano la sfida tra Sassuolo e Inter c'è anche Dario Marcolin che ha parlato delle caratteristiche dei nerazzurri: «L'Inter ha messo a posto la fase offensiva. In campionato è riuscita ad imporre il proprio gioco ma è una squadra che in alcune occasioni ha subito gli avversari. Una squadra tutta da scoprire in Europa».

Mi aspetto che Correa vada incontro ai centrocampisti e alla palla quasi a tirar fuori i difensori avversari per lasciare a Lautaro la possibilità di andare ad attaccare la profondità. Viene lasciata a Correa la possibilità di trovarsi la posizione. Lautaro prima punta e la seconda in verticale a girare attorno per questo penso che i due argentini siano una bella coppia. Gli basta poco per capirsi.