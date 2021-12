Marcolin: “L’Inter ha trovato l’equilibrio perfetto, non ha bisogno di ritocchi dal mercato”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin ha parlato così del mercato di gennaio

"Alla Juve manca il centravanti. Allegri in verte in continuazione Morata e Kean, ha trovato un modulo offensivo col 4-3-3 che dà copertura, un Bernardeschi che ultimamente è super, ma serve la punta da 20 gol. Quel che garantisce Ciro Immobile (out in questo finale di andata) che considero l’acquisto più importante per la Lazio a gennaio. Una Lazio che da un po’ è Pedro dipendente. Dei ritocchi servono a quasi tutte le big, fatta eccezione per l’inter che ha più ricambi nei reparti e ha trovato il perfetto equilibrio tra la fese difensiva e quella offensiva. Quel che deve ritrovare il Milan che nelle ultime partite ha perso la sua coralità. prima comandava la gara, ora concede un po’ di più. E Ibrahimovic catalizza molto. Il Napoli deve far qualcosa dietro a sinistra, necessita di un ricambio di Mario Rui. La Roma di Mourinho a Bergamo ha dimostrato che c’è, ma serve un leader difensivo. Il colpo per ora è Boga, ma voglio capire cosa ha in mente Gasp come novità tattica. Perché Boga è perfetto come esterno a sinistra per un 4-3-3, ne salta due e ha cambio di passo come pochi".