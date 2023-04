Marcolin: “Inter, troppe 9 sconfitte. Inzaghi oggi ha fatto scelte forti. E Lukaku…”

Dario Marcolin, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn dell'Inter prima della sfida con la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Fiorentina, Dario Marcolin, opinionista ed ex calciatore, ha parlato così: "L'Inter deve partire forte nei primi 15' e pressare alto, Inter e Fiorentina pressano alto, l'Inter deve fare la partita ma la Fiorentina sta giocando benissimo e ha trovato equilibrio tra attacco e difesa. Per l'Inter è un avvertimento, la Fiorentina sa anche ripartire in maniera molto rapida e pericolosa"