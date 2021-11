Marcolin: “Prime tre? Inter più fisicità e strada tracciata. Spalletti invece…”

Le parole dell'opinionista ed ex calciatore a proposito delle squadre divise da pochi punti in vetta alla classifica di Serie A

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, l’allenatore ed opinionista DAZN Dario Marcolin ha parlato delle differenze tra le prime tre in classifica in Serie A: “L’Inter è quella che ha più fisicità. E’ un gruppo che ha già vinto l’anno scorso e che quindi davanti a sé ha una strada già tracciata. Il Napoli è quella che ha più soluzioni. Spalletti può cambiare le partite in un certo modo, come le altre due non lo possono fare. Il Milan è un gruppo che ha entusiasmo ed automatismo. Si basa molto sul gioco per arrivare al risultato, però gli mancano delle altre componenti. Il Milan una partita cattiva non l’ha ancora vinta, il Napoli l’ha vinta a Firenze e Salerno”.