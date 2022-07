Marcolin: “Inter, Lukaku-Lautaro titolari. Ma Dzeko e Correa saranno importanti”

Il tecnico, dopo aver commentato il test contro il Lens, non fa drammi per la sconfitta: "Presto per giudicare"

Dario Marcolin, tecnico e commentatore tv, ai microfoni di Tuttosport non dà troppo peso alla sconfitta dell'Inter a Lens: "Si deve tenere conto dell’andamento della partita. Nel primo tempo i padroni di casa sono stati dinamici, hanno dato più ritmo alla gara. Così Brozovic, Barella e Calhanoglu non hanno avuto la possibilità di rifornire gli attaccanti. Credo anche che uno come Dzeko, per struttura e massa, necessiti un po' più di tempo per entrare in forma rispetto ad altri. Quello che è mancato è stato il costruire più che il finalizzare da parte delle due punte interiste. Quando poi sono entrati Lautaro e Lukaku, si è visto, ma era cambiato il Lens: c'erano maggiori spazi. Poi il belga sposta gli equilibri, non c'è niente da fare".