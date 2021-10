Marcolin: “Rigore Inter? Ingenuità Consigli. Handanovic non da rosso perché…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei due principali episodi da moviola che hanno caratterizzato Sassuolo-Inter

Negli studi di DAZN, Dario Marcolin ha commentato così i due principali episodi da moviola di Sassuolo-Inter: "Il rigore per i nerazzurri? Consigli su Dzeko ha fatto un'ingenuità, Handanovic invece non interrompe la corsa di Defrel e cerca di togliersi. Defrel avrebbe potuto saltare il portiere dell'Inter in mille modi, invece mi ha dato l'impressione che cercasse il contatto a tutti i costi".