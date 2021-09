Marcolin: “Spalletti e Allegri? Amici nemici: Luciano al Napoli…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Dario Marcolin in vista di Napoli-Juventus

"Spalletti e Allegri sono amici nemici e sono mancati l'anno scorso. Oggi arriva un Napoli lanciato e una Juventus che ha il dente avvelenato e sarà molto concentrata. L'occasione di andare a +8 dopo 3 giornate sarebbe stratosferico ma non bisogna parlarne troppo. Spalletti ha dato più personalità alla squadra, i giocatori si prendono più responsabilità. I giocatori parlano di gruppo e si capisce il senso di appartenenza. Il Napoli sta attraversando un momento di crescita attraverso Spalletti. Petagna o falso nueve se non gioca Osimhen? Direi Insigne falso nueve, sta studiando in questo ruolo e ha dato qualcosa contro il Genoa. In caso di emergenza preferirei così".