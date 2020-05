Marcoré: “Conte? La sua Inter mi fa paura. Lui è un cagnaccio ed ha una forza…”

A Skysport hanno chiesto al noto attore Neri Marcoré se gli piacerebbe imitare Antonio Conte, allenatore dell’Inter. E il comico di fede juventina ha risposto con la voce del tecnico: «Per ora non l’ho ancora studiato, ma non sarebbe difficile trovare il modo. So anche parlare il leccese. Conte – al di là delle polemiche – è un grandissimo allenatore e da juventino gli sono grato per aver riportato la Juve ad altissimi livelli. Per quando siamo tornati a vincere tre scudetti di fila e forse nessuno se lo aspettava. Con questa grinta che lo contraddistingue. In questo campionato fermo le armi sono disposte, ma l’Inter di quest’anno – nonostante sia all’andata che al ritorno la Juve abbia vinto – è la squadra che mi faceva e forse fa tuttora più paura. Adesso siamo in attesa. Ma la forza di Conte è quella di trasformare le squadre, i giocatori. E’ un cagnaccio, lo era in campo e lo è fuori dal campo».

(Fonte: SS24)