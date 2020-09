L’Inter non molla la presa per Marcos Alonso: il difensore mancino del Chelsea è da tempo nel mirino di Conte e della dirigenza interista, ma una vera e propria trattativa non è ancora partita. Secondo il Corriere dello Sport l’esterno sinistro spagnolo è tornato in cima alla lista dei nerazzurri “perché è stata data garanzia ai dirigenti sul fatto che l’ipotesi di un prestito dal Chelsea sia praticabile“.