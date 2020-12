CdS – Inter, Marcos Paulo ha un vantaggio importante: l’idea dei nerazzurri. Ma c’è un ostacolo

È sul taccuino dell’Inter da tre anni, ora può diventare un’opportunità da cogliere al volo. L’Inter fa sul serio per Marcos Paulo, brasiliano ma con passaporto portoghese classe 2001. “L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno ed è alla ricerca di una nuova avventura professionale” spiega il Corriere dello Sport.

Il quotidiano aggiunge: “Ha un vantaggio importante: il passaporto portoghese che gli consente di essere considerato comunitario anche perché gioca nella nazionale Under 19 rossoverde allenata da Filipe Ramos. Tre anni fa era considerato uno dei migliori prospetti del Brasile, ma da allora ha perso qualche… colpo e anche la “battaglia” per il rinnovo del contratto, che poi non è arrivato, lo ha danneggiato facendolo finire anche in panchina“.

Il club nerazzurro sta pensando a Marcos Paulo come investimento a lungo termine: “Il talento non è in discussione e l’Inter lo considera un giovane interessante […] ma non lo ritiene subito pronto per finire agli ordini di Conte. Questo non vuol dire che, se le condizioni per averlo dovessero essere vantaggiose, i dirigenti nerazzurri non ci farebbero un pensiero. Magari lo manderebbero in prestito visto che il Torino e il Parma avevano chiesto informazioni su di lui a settembre. Al momento, però, le commissioni richieste dai suoi procuratori e dagli intermediari (3 o 4 in tutto) sono giudicate esose”.