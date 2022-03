Marcotti: “Al Chelsea sta capitando di tutto. I calciatori? Corre voce che…”

Le parole del giornalista da Londra: "Secondo me il governo sta cercando di agire mostrando che si sta dando da fare, ma non vuole danneggiare il Chelsea"

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Gabriele Marcotti , giornalista e corrispondente da Londra, ha spiegato la situazione creatasi attorno al Chelsea: "Sta capitando di tutto e di più, il governo ha congelato i beni di Abramovich per i suoi legami con la Russia. Il Chelsea da qui al 31 maggio non può fare una serie di cose, che il governo si impegna comunque a trattare: vendere i biglietti, alcune banche hanno congelato le carte di credito dei dirigenti del club, hanno limitazioni sulle spese in trasferta e non possono registrare nuovi contratti.

In teoria Abramovich non può vendere, in pratica il governo si è detto disponibile di dare una licenza in caso di trattativa di cessione del club. Il prezzo calerà: sul fatto che deve vendere per forza o meno, secondo me dovranno trovare un accordo. Secondo me il governo sta cercando di agire mostrando che si sta dando da fare, ma non vuole danneggiare il Chelsea, la Premier League e gli accordi commerciali in essere. I calciatori? Corre voce che il governo abbia fatto i suoi calcoli, abbia visto quanti soldi abbia il Chelsea materialmente in cassa: il club può arrivare al 31 maggio senza diventare insolvente. I giocatori verranno quindi pagati. Poi dopo il 31 maggio si vedrà, ma il governo non vuole impedire al Chelsea di funzionare come azienda".