Marcotti (ESPN): “Eriksen-Tottenham, che figura ci farebbe l’Inter? Non possono…”

Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN e del Corriere della Sera, ha commentato le voci di un eventuale ritorno al Tottenham di Christian Eriksen. Questo il suo pensiero ai microfoni di TMW: “Sarebbe proprio un bel ritorno… Il paradosso è che secondo me per certi versi lui farebbe comodo al Tottenham. La vedo dura, con l’ingaggio che gli paga l’Inter, a meno che non facciano un grosso sconto: avendolo pagato tanti soldi, però, non possono mandarlo indietro gratis. Che figura ci fanno? Comunque l’ho visto provato da vice-Brozovic, e mi illudo che Conte possa trovargli un nuovo ruolo”.

Come si pone sulle critiche a Eriksen?

“Quando leggo e sento commenti sul fatto che sia lento e molle, magari lo vorrebbero tirare qualche calcione, ma lui quella faccia lì ha. L’abbiamo visto anche nel Tottenham di Pochettino che lottava: ovviamente non ha il fisico di Lukaku e Vidal, ma sa fare altre cose. A Conte piacciono i giocatori della Premier, e sapeva che giocatore fosse: spero che trovi il modo di far quadrare la cosa. Mi sembra davvero uno dei misteri del calcio: avrà anche lui delle colpe, chissà…”.