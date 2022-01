Marcotti (ESPN): “Paratici? Operazioni non felici al Tottenham. Ma Conte…”

Le parole del giornalista: "Paratici, anche per colpe non sue, non ha fatto operazioni felici al Tottenham. Normale manchi la fiducia"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gabriele Marcotti, giornalista ESPN, ha parlato così del doppio acquisto del Tottenham Bentancur-Kulusevski: "I tifosi del Tottenham non la stanno prendendo bene. Si sono interrogati tutti su come la Juventus avrebbe fatto a pagare Vlahovic. Poi improvvisamente vedono i due acquisti e dicono 'Ah, ecco come fanno, dandoci queste due sole'. Paratici, anche per colpe non sue, non ha fatto operazioni felici al Tottenham. Con queste premesse è normale che venga a mancare la fiducia nei confronti dell'ex dirigente della Juventus. Conte, invece, non viene coinvolto in queste critiche al momento".