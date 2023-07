Le parole del giornalista: "Lukaku? E' stato così anche per Pulisic, il Chelsea inizialmente chiedeva 30 milioni"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: "E' stato così anche per Pulisic, il Chelsea inizialmente chiedeva 30 milioni inizialmente, poi ha dovuto abbassare la valutazione. Con Lukaku credo che la situazione sia ancora più estrema, l'impressione è che alla fine andrà via per meno di 30 milioni".