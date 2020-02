Inter, la marea di tifosi non conosce limiti: record frantumati. E stasera…

Torna in campo l’Inter, sostenuta dai suoi tantissimi tifosi. Il Corriere dello Sport spiega: “Anche in Coppa Italia quasi 60.000 spettatori spingeranno l’Inter. La marea nerazzurra quest’anno non conosce limiti e non può essere arginata di manifestazione in manifestazione. Pure nelle scorse stagioni i dati del pubblico interista erano da scudetto, ma in questo 2019-20 sono stati ampiamente battuti. In Serie A, durante le partite casalinghe, la formazione di Conte ha finora fatto registrare una media di 65.800 paganti nelle 12 gare interne. Inutile dirlo, è prima nella speciale classifica con oltre 10.000 spettatori (di media) più del Milan, l’inseguitore più vicino. Anche in Coppa Italia, però, i numeri finora sono di tutto rispetto. 28.914 nel match degli ottavi contro il Cagliari, 51.431 contro la Fiorentina ai quarti e oltre 55.000 stasera contro il Napoli. Progressione che fa felice il cassiere nerazzurro. Sommando i presenti in campionato, Champions e Coppa Italia il totale dopo stasera supererà il milione e 100.000 spettatori”.

Stasera la possibilità di incorniciare un altro record: “I botteghini rimarranno aperti anche in giornata e l’obiettivo è quello di avvicinarsi a quota 60.000, una cifra pressoché da record per una gara di Coppa Italia che non sia una finale. E pensare che la vendita per questo incontro non è consentita ai residenti in Campania dopo quello che è successo il 26 dicembre 2018, ovvero gli incidenti all’esterno del Meazza che costarono la vita a Belardinelli. Le forze dell’ordine hanno previsto tutte le contromisure del caso per evitare che, anche lontano dall’impianto, si verifichino contatti tra le opposte fazioni. La situazione sarà monitorata fin dal casello d’ingresso a Milano. Nella speranza che, con una simile cornice di pubblico, lo spettacolo in campo e sugli spalti non sia rovinato con fatti che niente hanno a che fare con lo sport”, concludono i colleghi.