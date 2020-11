Inter, Marelli: “Su Singo il tocco c’è. Il fallo su Hakimi? Quella di Nkoulou può essere…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola di Inter-Torino. In particolare i due rigori assegnati dall’arbitro La Penna: “Il tocco sul petto di Singo è abbastanza evidente, nel momento in cui è stato rivisto dare il rigore è stata una decisione assolutamente lineare e per me era rigore. Quella di Nkoulou può essere qualificata come deviazione o giocata, non ci sono alternative, ma non può essere altro che una giocata vista la dinamica e la giocata rimette in gioco tutti. Sulla giocata di Nkoulou, quindi, Hakimi torna in gioco”.

