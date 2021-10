Lazio-Inter, Marelli: “Gol di Anderson? L’arbitro deve fermare il gioco solo se…”

Così l'ex arbitro: "La pagina 45 del regolamento dice che l'arbitro deve interrompere il gioco solo se ci sia pericolosità"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, su Radio 24. Queste le sue considerazioni su quanto accaduto ieri durante Lazio-Inter: "La pagina 45 del regolamento dice che l'arbitro deve interrompere il gioco solo se ci sia pericolosità, ad esempio un contrasto con la testa o problemi evidenti. Non è il caso di ieri, perché dopo il contatto Irrati ha guardato Dimarco per vedere non ci fossero problemi e ha dato il vantaggio. Una volta che succede questo non può fermare il gioco, deve farlo solo se ci sono problemi seri: non è questo il caso, il fallo era leggero".