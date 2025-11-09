Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha analizzato il gol annullato a Zielinski durante Inter-Lazio per fallo di mano di Dimarco a inizio azione: "L'episodio è al 67' minuto.
Marelli: “Giusto annullare il gol a Zielinski e corretta la procedura, ecco perchè”
L'arbitro Manganiello ha tolto una rete di Zielinski all'Inter dopo aver rivisto l'azione al monitor: ecco com'è andata
Manganiello si perde questo tocco di braccio in partenza di azione, i giocatori della Lazio non conquistano mai il possesso palla, per questo l'episodio è valutabile dal Var, che deve richiamare l'arbitro perchè non si tratta di una rete segnata nell'immediatezza di un tocco di mano, ma molto prima. Va valutata la punibilità, in questo caso non ci sono dubbi perchè, oltre a essere un braccio oltre la linea della spalla, è un movimento volontario. Corretto annullare la rete e corrette la procedura".
