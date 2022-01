Marelli: “Lungo check Var sul gol dell’Inter: contatto minimo Dzeko-Modolo”

Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore tecnico arbitrale a DAZN, ha commentato così l'1-1 dell'Inter col Venezia

Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore tecnico arbitrale a DAZN, ha commentato così l'1-1 dell'Inter col Venezia: “C'è stato un lungo check del Var per decidere sull’episodio. Dopo la valutazione, è stato deciso che è un contatto valutabile dall’arbitro. C’è stato un minimo contatto tra Dzeko e Modolo, ma non un episodio da on-field review”.