Marelli: “Maresca? Svarioni e dichiarazioni da evitare. Mi aspetto stop e rientro in Serie B”

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto in collegamento con Radio24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati‘ per parlare dell’operato dei direttori di gara nel weekend di Serie A.

Fari puntati su Maresca, che ha arbitrato la sfida tra l’Udinese e l’Inter alla Dacia Arena: “A me Maresca non è piaciuto un granché, ci sono stati un paio di svarioni. Continuo a difendere Rizzoli, ma Conte si riferisce a quando Maresca era VAR di Inter-Parma. Bisogna evitare certe dichiarazioni, perché era episodio da moviola. Maresca fermato? E’ una decisione che deve prendere Rizzoli. Mi aspetto che stia fermo un paio di turni e poi rientri in Serie B”.