Marelli: “Errore Manganiello non dare rosso a Theo Hernandes per fallo di reazione”

L'ex arbitro ha commentato la gara Milan-Sassuolo a Tutti Convocati, in particolare il mancato secondo giallo

"Se Manganiello espelle Raspadori in diretta nulla da eccepire. La non chiamata all'OFR è al limite, perché non si tratta di chiaro ed evidente errore, si vede che l'attaccante del Sassuolo ha tentato di ritrarre la gamba, anche se in ritardo. Errore di Manganiello non dare rosso a Theo Hernandez per il fallo di reazione nel secondo tempo. Il secondo giallo è automatico per queste spinte. Non mi convince tanto il mancato rigore non dato al Milan sul tiro di Kessie, sia la scelta in campo che il mancato intervento del VAR, perché il difensore del Sassuolo allarga il braccio aumentando il volume del corpo in modo evidente".