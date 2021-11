Marelli: “Rigore giusto per l’Inter: il braccio di Koulibaly è molto molto largo”

Così l'ex arbitro: "E' rigore perché il braccio è molto molto largo, anche se la distanza è limitata. Per quanto mi riguarda è da assegnare il penalty"

"E' rigore perché il braccio è molto molto largo, anche se la distanza è limitata. Per quanto mi riguarda è da assegnare il rigore all'Inter". Così Luca Marelli, ex arbitro, in merito al tiro dal dischetto assegnato all'Inter nella gara contro il Napoli. Il penalty è stato poi realizzato da Hakan Calhanoglu.