Marelli: “Rigore Inter per mano di Garcia? Perché no e l’arbitro al Var…”

Luca Marelli , ex direttore di gara in Serie A e ora esperto di episodi arbitrali anche per DAZN, ha commentato così su Twitter il mancato fischio del rigore per l’Inter nel primo tempo col Barcellona:

“Lautaro impatta sul difendente (cercando il pallone), valutazione dell'arbitro con #OFR (dato che non c'è tocco dell'attaccante), rigore non concesso per precedente infrazione. Specifica. OFR obbligatoria perché NON c'è stato tocco di Lautaro, solo l'arbitro poteva valutare la partecipazione attiva all’azione. Come detto, anche con fuorigioco semiautomatico, la valutazione del FG attivo/passivo non può essere decisione di una "macchina" ma solo umana”, ha scritto. Garcia dopo tocca sì il pallone di mano, ma l'arbitro interviene per segnalare dunque il fuorigioco precedente all'infrazione.