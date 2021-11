Marelli: “C’è il rigore per l’Inter ed è ininfluente che la palla tocchi prima la coscia”

Il rigore per l'Inter è netto. A sostenerlo è Luca Marelli, ex arbitro, che a DAZN ha commentato così l'episodio in favore dei nerazzurri

Il rigore per l'Inter è netto. A sostenerlo è Luca Marelli, ex arbitro, che a DAZN ha commentato così l'episodio in favore dei nerazzurri nel finale della gara contro il Venezia, rigore poi trasformato da Lautaro Martinez:

"Haps va in scivolata e nel movimento aumenta notevolmente il volume del corpo. Dunque, toccando la palla con il braccio, il rigore c'è. Ci sono dei casi in cui il fatto che il pallone tocchi prima la coscia influisca sul giudizio dell'arbitro, ma non è questo il caso. Aumentando così tanto il volume del corpo, giusto che sia stato dato il rigore all'Inter. Piuttosto, non mi è piaciuto l'atteggiamento di Marinelli: mi è sembrato arrabbiato con se stesso per un errore commesso al termine della partita dopo una gara condotta perfettamente".

(Fonte: DAZN)