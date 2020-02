Marelli: “Il secondo rigore per la Juve non c’è. Ed è stata fatta anche un’altra forzatura…”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi arbitrali capitati durante Juve-Fiorentina e che hanno scatenato le dichiarazioni di Commisso e Nedved:

“Sul contatto tra Cutrone e Pjanic non c’è nulla. Contatto minimo da non prendere in considerazione per un rigore. Il contatto tra CR7 e Igor sembra rigore a velocità normale, in realtà è una furbata di Ronaldo. Si vede dall’immagine larga. Non c’è nulla. Il primo rigore per la Juventus c’è. Il braccio è largo. Il cartellino giallo è da regolamento. La posizione di Rabiot? E’ totalmente ininfluente: il portiere ha la visibilità totalmente libera e non entra mai in azione. Sul secondo rigore della Juventus ci sono alcuni errori: il primo è che il rigore non c’è. Il secondo è che a norma di regolamento per questa situazione la review non ci doveva essere, è stata una forzatura”