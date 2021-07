Arbitri, vicenda rimborsi gonfiati. Marelli: “Credo che alcuni saranno in campo a settembre”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato l'ennesimo scandalo che ha travolto il mondo arbitrale

"Volti nuovi ce ne saranno, non ci saranno sostituzioni perché gli arbitri della prima tranche dell'inchiesta sono arrivati al secondo grado e ci sono tre gradi di giudizio. Io credo che alcuni saranno in campo a settembre. L'Aia ne è uscita abbastanza bene, ha utilizzato il pugno duro su situazioni che erano piuttosto compromesse. Alcune vicende sono marginali, in alcuni casi può essere solo questione di errori del software o di conteggio. Se hanno sbagliato, devono pagare".