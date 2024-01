Marelli: “Fallo prima del rosso a Maggiore? Onestamente non ricordo. Gatti, giusto il giallo”

Luca Marelli ha commentato su DAZN gli episodi arbitrali della gara tra Salernitana e Juventus e ha anche parlato con il dirigente del club campano, Maurizio Milan , che ha parlato di errori gravi pro-Juve nella partita vinta dai bianconeri a Salerno, in particolare ha parlato di un mancato rosso a Gatti. «Siamo arrabbiati per alcuni episodi molto dubbi, mi riferisco all'espulsione di Maggiore perché prima c'era un evidente fallo. Poi c'è un episodio eclatante come l'espulsione non data a Gatti, ci sentiamo molto penalizzati stasera, anche il pubblico è mortificato», ha sottolineato il dirigente.

E Marelli ha risposto: «C'era fallo prima del secondo giallo a Maggiore? Sinceramente, glielo dico molto francamente, non ricordo quello che è successo prima. Non ci ho fatto caso, mi devo semplicemente fidare di quello che dice lei. Io sinceramente non me lo ricordo, prendo atto. Su Gatti, se prendiamo il fermo immagine sembra da espulsione. Episodio molto simile a Monza-Lecce, abbiamo anche ospitato Rocchi che ci ha spiegato che Baschirotto non era da rosso. I precedenti servono anche a questo, ad evitare che gli arbitri sbaglino di nuovo».