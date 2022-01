Marelli: “Serra, non è errore tecnico. Milan-Spezia non può essere rigiocata”

Non si placano le polemiche sull'arbitro torinese, protagonista in negativo della sfida di domenica sera a San Siro

Errore di interpretazione, ma non tecnico. Motivo per cui, stando il regolamento, non esistono i presupposti per far rigiocare una gara. Luca Marelli, ex arbitro e oggi opinionista, torna sui fatti di Milan-Spezia e sull'errore dl direttore di gara Serra: "Il fallo di Bastoni su Rebic poteva essere sanzionato subito, a discrezione di Serra. E dal momento del fischio, arrivato poco prima del tiro di Messias, l'azione che segue si annulla. Se la palla avesse già superato già la linea di porta, sarebbe potuto intervenire il Var".