Marelli: “Scuse AIA al Milan? Sbagliato! Orsato per Milan-Juve? Mi sorprende. Favorevole a…”

Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore tecnico arbitrale a DAZN, è tornato su quanto accaduto all'arbitro Serra durante Milan-Spezia

"Parlare di scuse è sbagliato. Credo ci sia stato un semplice colloquio a fine partita, negli spogliatoi, come talvolta accade. Ma nulla di più. È stato un gesto che è stato fortemente strumentalizzato. E mi ha sorpreso. Pensavo a Valeri, perché chi dirige i big match viene deciso in anticipo, non all’ultimo momento. Invece Valeri farà il Var, magari c’è stato qualche problema. Sono favorevole alla chiamata di parte. In Usa è una prassi che funziona, da noi bisognerebbe provarla. Magari non subito in serie A, ma in coppa per esempio. D’altronde, se non si sperimenta non si potrà mai capire se potrà funzionare o meno".