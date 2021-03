Moviola, Marelli: “Gol Torino? Un paio di spinte in area, ma la rete sana tutto”

L'ex arbitro ha parlato di quanto successo nell'area di rigore dell'Inter in occasione del pareggio del Torino Sanabria

L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati di quanto successo nell'area di rigore dell'Inter in occasione del pareggio del Torino Sanabria :

"Gol del Torino regolare? Ci sono state un paio di spinte in area. In queste circostanze la rete sana un po' tutto, togliendo dall'imbarazzo dell'episodio il fischietto. Era un episodio in controllo dell'arbitro".