Marelli: “Audio VAR sparito in Inter-Juve? Ecco perché non c’è. Dal labiale di Orsato…”

E’ tornato a far discutere il caso dell’audio arbitro-VAR sparito e relativo al dialogo tra Orsato e Valeri dopo la mancata espulsione di Pjanic durante Inter-Juventus della stagione 2017-18. Dopo il servizio mandato in onda ieri da Le Iene, la vicenda promette di far parlare a lungo. Sull’argomento è intervenuto a TMW Radio anche l’ex arbitro Luca Marelli:

“La partita viene registrata tutta, è ovvio. Non è possibile capire quando ci sarà un caso Var. Il colloquio Var-arbitro non è continuo. Il Var interviene solo quando può intervenire, non sulle ammonizioni. In quella circostanza non c’è stato colloquio e non può esserci, lo dice il protocollo. Non possiamo saperlo con certezza, ma il Var non è intervenuto perché quello era un fallo da giallo e non poteva intervenire. Ha assistito a un errore, che può capitare. Pecoraro dice che non c’è l’audio, ma è normale perché in quel momento il Var non può intervenire. E poi basta vedere il labiale di Orsato, che non parla“.

(Fonte: TMW Radio)