L’arbitro Maresca: “L’ultimo degli obiettivi è ammonire o espellere un allenatore”

Ho sempre come prima idea quello di cercare di mettermi nei panni dell'altro. So che l'allenatore vive tante emozioni", dice Maresca

"La gestione delle panchine in Serie A e nelle partite di alto livello è un elemento, è chiaro che noi, nelle nostre logiche, preferiamo avere il focus sul terreno di gioco e quindi sull'aspetto tecnico. Le panchine sono un elemento in più da gestire, è complicato più di prima perché ci sono più giocatori in panchina. C'è un numero enorme di persone che devono essere controllati, facciamo il massimo nel rispetto dei ruoli. Ho sempre come prima idea quello di cercare di mettermi nei panni dell'altro. So che l'allenatore vive tante emozioni, tanti sono ex giocatori. I comportamenti che vanno oltre devono essere sanzionati ma posso garantire che l'ultimo obiettivo di un arbitro è ammonire o espellere un allenatore o un componente della panchina"