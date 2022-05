Rigore, cartellini e scelte sbagliate. L’Aia boccia Maresca: fermato. Rocchi…

La direzione di gara in Roma-Milan, costa cara all'arbitro Maresca. Il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di fermare per almeno un paio di turni l'arbitro

La direzione di gara in Roma-Milan, costa cara all'arbitro Maresca. Il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di fermare per almeno un paio di turni l'arbitro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nessuno parla in via ufficiale dai piani alti dell’Aia, ma traspare l’irritazione del designatore Gianluca Rocchi dopo la prestazione del fischietto designato per la partita dell’Olimpico.