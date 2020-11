Serie A, Maresca torna dopo lo stop per l’errore in Inter-Parma: arbitrerà Juve-Cagliari

Fabio Maresca torna in campo dopo lo stop per il mancato intervento dal VAR in supporto dell’arbitro Piccinini in occasione della sfida tra Inter e Parma. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il direttore di gara della sezione di Napoli è stato designato per la gara in programma sabato tra Juventus e Cagliari dopo un turno di “riposo” in seguito all’episodio nel 2-2 di San Siro tra i nerazzurri di Conte e i ducali.

Il quotidiano sottolinea: “Maresca, che sabato sera dirigerà Juventus-Cagliari, ha preso un turno di “riposo” dopo che, come Var a San Siro, nel secondo tempo non era intervenuto su un contatto falloso di Balogh sul nerazzurro Perisic, trattenuto e affossato in area di rigore parmense, su cui aveva sorvolato Piccinini“.