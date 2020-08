Marianella: “Allegri? Questa Inter è già da scudetto. Finale EL? Il mio amico Lukaku…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Conte:

“L’addio è ad un passo, l’Inter ha giocato bene questa finale ma sono poi i dettagli minimi che l’hanno decisa. Il mio amico Lukaku non è riuscito a far gol e poi ha fatto autogol. Nervosismo? E’ strano, molto strano. Banega è uno straordinario provocatore, ha toccato il nervo scoperto di Conte”.

NERVOSISMO INTER IN FINALE – “Non si capisce il perché, l’Inter il giorno prima era sorridente nel torello, il Siviglia sembrava invece nervoso. E’ stato un cambio inaspettato, magari l’Inter ha sentito la partita. Alla fine c’era delusione perché era scesa in campo da favorita, la sensazione è che sul 2-2 c’era bisogno di un po’ di ragionamento in più nell’Inter. Eriksen o Borja potevano essere buoni ma sono entrati tardi”.

INTER DA SCUDETTO? – “L’Inter è già da scudetto, con Allegri l’Inter tornerebbe a giocare con un trequartista che è Eriksen ma credo rimanga con la difesa a 3″.

CONTE – “Per me è stato un problema di rapporti, Conte non si è sentito tutelato dalla società Inter nel momento più difficile anche umanamente dal punto di vista famigliare”.