Marianella: “Inter, Liverpool nettamente più forte. Potrebbe però esserci un vantaggio”

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Marianella ha commentato così i sorteggi di Champions League, che vedono l'Inter opposta all'Ajax

"La penso come Guardiola: quello che è successo in passato quando fischia l'arbitro non vale più nulla. Il Liverpool è nettamente più forte di tutti, ma l'Inter è una bella squadra e ha giocatori di livello. Farà la sua partita. In questo calcio moderno nessuno parte già battuto e lo abbiamo visto. E' difficile trovare un punto debole al Liverpool, va molto in verticale e fa tutto in grandissima velocità. Sorteggio non fortunato, che forse deresponsabilizza i nerazzurri. Potrebbero giocare molto più liberi. Bisogna essere propositivi, ma non dare troppo campo a Salah, Mané e Firmino".