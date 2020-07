Marianella: “Conte uno dei migliori al mondo. Dovrà parlare con l’Inter, ma è impossibile che…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato del cammino dell’Inter in Europa League e del futuro del tecnico nerazzurro Antonio Conte:

“Inter e Roma possono avere voce in capitolo per ambire al trofeo, soprattutto l’Inter che ha una strada migliore. Conte non è soddisfatto al 100%, ma del rendimento di una squadra che poteva ambire a vincere il campionato. Contro Sassuolo, Bologna e Verona era sempre in vantaggio e ha fatto due punti soltanto. Lui non è contento, qualcosa nel roster vorrà rivederlo, ma secondo me Conte è uno dei migliori al mondo, è fortissimo. Dovranno sedersi e trovare un equilibrio, impossibile pensare a una separazione. La vittoria dell’Europa League cambierebbe tutto, sarebbe il suo primo trofeo europeo, darebbe all’Inter un trofeo dopo tanti anni e un incoraggiamento per la società. Questa situazione è uscita un po’ troppo fuori, non la vedo così grave”.