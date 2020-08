Marianella: “Inter ha tutto per vincere l’EL. Eriksen? Io ad uno così non rinuncio mai”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter, soffermandosi sulle parole di Antonio Conte, ma non solo: “Conte è questo, vive in maniera totale la stagione: non credo sia stato totalmente soddisfatto dall’apporto della società l’ha detto. La tempistica non è stata delle migliori, prevedo importante e lunga quest’avventura europea per l’Inter, ha tutte le carte per sollevare il trofeo. Sulla sostanza poi dovrà vedersela con la società. Il Getafe? Mi aspetto una partita molto dura, con l’Ajax sono stati troppo agonistici e troppo fisici. Hanno un attacco di giocatori esperti, ma è la garra dei giocatori che li porta ad andare avanti. Per tutti loro è l’occasione della vita. Eriksen? Se sono Conte o no, se ho Eriksen lo metto in campo, qualsiasi squadra alleno: ci ha fatto discutere tanto, ma ad un giocatore così io non rinuncio mai”.