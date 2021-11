Marianella: “Inter, premesse diverse dal Napoli. Estate di paura e Inzaghi…”

Il giornalista ha parlato della sfida contro gli uomini di Spalletti: "Tornerà fiero di quello che sta facendo adesso"

Massimo Marianella , giornalista di Skysport , ha parlato dell'Inter e della partita con il Napoli, capolista in Serie A .

Gli episodi. I rigori, ad esempio, quelli subiti non trasformati. Le premesse di inizio stagione. Milan e Napoli sono state costruite con l'enfasi di cambiare lo status degli ultimi anni e puntare a qualcosa di importante. L'Inter viene da un'estate di paure, di perdere più giocatori di quanti ne ha persi, un cambio significativo in panchina perché Inzaghi sta facendo benissimo, ma hai perso Conte. E hai perso giocatori pesanti, Lukaku che è stato l'Inter. Anche mentalmente l'approccio della stagione è stato diverso. Simone deve prendere le misure anche con il fatto di avere a che fare con una rosa più ampia di quella che aveva alla Lazio, di saper gestire i cambi, la rotazione all'interno della squadra in maniera diversa. Questo ha condizionato l'Inter che però può ancora rientrare nella corsa scudetto.