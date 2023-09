Marianella: “Inter nettamente più forte dell’anno scorso. E tra Sommer e Onana…”

"Questa Inter è nettamente più forte rispetto a quella dell'anno scorso, a partire dal portiere. Lo scambio Sommer-Onana l'Inter ci guadagna anche se l'avesse fatto alla pari, pensa con 50 mln in più. L'Inter è una squadra più forte, il Sassuolo è ben allenato ma l'Inter resta molto forte e mi aspetto che reagisca contro una Salernitana in difficoltà"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.