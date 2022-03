Marianella: “Inter, no turnover con la Salernitana? Inzaghi ha scelto così perché…”

Le considerazioni del giornalista negli studi di Sky prima del calcio d'inizio del Meazza

L'Inter scende in campo stasera contro la Salernitana con l'11 migliore a disposizione. Simone Inzaghi chiede uno sforzo ai titolarissimi (unico assente Perisic per affaticamento muscolare), nonostante martedì ci sia da disputare il ritorno degli ottavi di Champions League col Liverpool. Ne ha parlato Massimo Marianella negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Inter in campo stasera contro la Salernitana con l'11 migliore? La gara col Liverpool di martedì ha sicuramente più fascino, ma forse in questo momento nelle valutazioni nerazzurre quel trofeo è più lontano. Per essere più sicuro di vincere, evidentemente Inzaghi preferisce chiedere un ulteriore sforzo in più ai suoi 11 per questa gara, piuttosto che per quella di martedì".