Marianella: “Inter, momento preoccupante. Rosa non così giovane: dopo tante partite…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato così lo 0-0 di Marassi tra Genoa e Inter

"Un po' preoccupante il momento dell'Inter, sono due vittorie nelle ultime dieci in tutte le competizioni. Non numeri da Inter di inizio stagione, l'Inter però è in semifinale di Coppa Italia, è dentro in Champions e lotta per lo Scudetto, può essere contenta ma di quest'ultimo periodo sinceramente no. Il Genoa non le ha reso la vita facile. Come se ne esce? Con un grande risultato, anche mentalmente sarebbe un aiuto. Sulla carta Genoa e Salernitana erano e sono match facili ma cambiano anche i parametri nel ritorno, cambiano gli allenatori e anche le necessità di punti. La rosa dell'Inter, poi, non è così giovane, partite di questa intensità e importanza, poi pesano e assommano tossine".